Располневшую Бритни Спирс без лифчика и с травмированной ногой заметили на улицах Лос-Анджелеса (фото)

Бритни, одетая в короткий красный топ и белые шорты, направлялась в студию загара. Из-под топа отчетливо виднелись ее соски.

38-летняя Бритни Спирс нередко делится в Инстаграм личными снимками, на которых она позирует в удачных ракурсах.

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При этом под прицелы уличных фотографов она попадает крайне редко. На днях же она была замечена папарацци, когда прогуливалась по улице в Лос-Анджелесе, и, конечно, те не упустили возможности ее сфотографировать.

Бритни, одетая в короткий красный топ и белые шорты, направлялась в студию загара. Из-под топа отчетливо виднелись ее соски. Также нельзя не обратить внимания на то, что певица шла в специальном медицинском ботинке, - очевидно, она где-то травмировала ногу, поэтому теперь вынуждена будет носить его некоторое время.