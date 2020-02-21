Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)

28-летняя девушка надела изящный черный плащ и прогулялась по улице.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски засветила пикантную часть тела в откровенном наряде.

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Снимок появился в ее Instagram.

28-летняя девушка надела изящный черный плащ и прогулялась по улице. Нижнее белье надевать под него девушка не стала.

Всего за 12 часов снимок триста тысяч лайков.

Звезда также отметила в подписи, что находится сейчас в Милане.