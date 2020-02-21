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Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)

09:08, 21 февраля 2020
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Instagram Эмили Ратаковски
Всего за 12 часов снимок триста тысяч лайков / Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок появился в ее Instagram.

28-летняя девушка надела изящный черный плащ и прогулялась по улице. Нижнее белье надевать под него девушка не стала. 

Всего за 12 часов снимок триста тысяч лайков.

Звезда также отметила в подписи, что находится сейчас в Милане.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски