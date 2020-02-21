Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)
09:08, 21 февраля 2020Звезды
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28-летняя девушка надела изящный черный плащ и прогулялась по улице.
Instagram Эмили Ратаковски
Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски засветила пикантную часть тела в откровенном наряде.
Всего за 12 часов снимок триста тысяч лайков / Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок появился в ее Instagram.
28-летняя девушка надела изящный черный плащ и прогулялась по улице. Нижнее белье надевать под него девушка не стала.
Всего за 12 часов снимок триста тысяч лайков.
Звезда также отметила в подписи, что находится сейчас в Милане.
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