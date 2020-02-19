"Кожа, как у мумии": Каменских разочаровала фанатов свежим фото в Instagram
10:44, 19 февраля 2020Звезды
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Артистка сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица.
Кожа приобрела на снимке желтоватый оттенок / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских опубликовала свежий снимок в соцсетях.
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Артистка сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица. Кожа, и вправду, приобрела на снимке желтоватый оттенок.
"Цвет кожи такой интересный", - написал один комментатор. "Как у мумии", "Зеленый", "Это штукатурки до*рена просто", "Такая желтая", - поддакнули ему другие.
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