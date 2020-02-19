"Кожа, как у мумии": Каменских разочаровала фанатов свежим фото в Instagram

Артистка сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала свежий снимок в соцсетях.

Читайте такжеРатаковски не надела белье под тесное платье и засветила грудь в глубоком декольте (фото)

Артистка сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица. Кожа, и вправду, приобрела на снимке желтоватый оттенок.

"Цвет кожи такой интересный", - написал один комментатор. "Как у мумии", "Зеленый", "Это штукатурки до*рена просто", "Такая желтая", - поддакнули ему другие.

Как сообщал УНИАН, 18-летняя супермодель Кайя Гербер сфотографировала себя в зеркале топлес.