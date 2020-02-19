18-летняя супермодель Кайя Гербер сфотографировала себя в зеркале топлес (фото)

На фото 18-летняя Гербер стоит полубоком перед зеркалом в ванной топлес, прикрыв грудь левой рукой.

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией без нижнего белья.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

На фото 18-летняя Гербер стоит полубоком перед зеркалом в ванной топлес, прикрыв грудь левой рукой. Из одежды на ней только тренировочные штаны серого цвета.

При этом Гербер засветила несколько своих татуировок.