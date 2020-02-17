Настя Каменских в полупрозрачном корсете покорила роскошным видом (фото)

Артистка позировала фотографам перед эфиром "Голоса" в очень соблазнительном черном наряде.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото в сексуальном наряде перед эфиром "Голоса".

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Артистка позировала фотографам перед эфиром "Голоса" в очень соблазнительном черном наряде, демонстрирующем ее прекрасные формы.

"Какая же ты красивая! Горжусь тем, что все говорят, что похожа на тебя", "Настена, ты просто бомба. Шикарная женщина. Всегда восхищалась твоей красотой и талантом".