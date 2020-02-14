Жизнь продолжается: топ историй звезд, которые победили рак (видео)
Рак не зря называют чумой нашего времени: ежегодно он уносит все больше жизней.
Но, к счастью, есть и те, кому удается противостоять этой страшной болезни, и среди них – наши любимые звезды. Это дает надежду: если они смогли выздороветь, значит, и у всех остальных есть шанс.
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На днях СМИ шокировали новостью о онкозаболевании у звезды сериала "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти. У актрисы диагностировали четвертую стадию рака молочной железы.
Актриса пять лет назад поборола болезнь, впрочем она снова вернулась.
Онкология – безжалостная, однако есть и те, кому удалось противостоять этой страшной болезни.
Топ историй звезд, которые победили рак
Кайли Миноуг
В 2005 врачи обнаружили рак груди у известной певицы и актрисы Кайли Миноуг. Певица перенесла операцию и химиотерапию. Уже через полгода после диагноза Миноуг снова вышла на сцену. Сегодня звезда активно участвует в кампаниях по борьбе с раком и призывает регулярно посещать врачей.
Роберт де Ниро
Страшный диагноз в 2003 году поставили и известному американскому актеру Роберту де Ниро. Врачи диагностировали у него рак простаты. Пройдя курс лечения и выздоровев, актер сразу же вернулся к работе. С того времени он успел сняться в более 20 фильмах.
Майкл Дуглас
У известного американского актера Майкла Дугласа в 2010 году медики диагностировали рак горла. Даже была угроза ампутации языка и нижней челюсти. К счастью, все обошлось, актер прошел курс химиотерапии и победил болезнь.
Анастейша
Певицу Анастейшу рак молочной железы догонял дважды. В 2003 году у звезды обнаружили рак груди, который она успешно поборола. Однако через 10 лет болезнь вернулась. Певица решилась на мастэктомию – удаление молочной железы. Выздоровев, звезда выпустила альбом Resurrection (Воскрешение).
Раз в год каждая женщина должна проходить обследование у маммолога. До 40 лет – УЗИ, после – обязательна маммография раз в 1-2 года.
Как сообщал УНИАН, чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.