У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии

Актриса подтвердила, что страшный диагноз снова вернулся к ней и сказала, что напугана.

Актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Беверли Хиллз», рассказала, что врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака молочной железы.

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Сегодня актриса стала гостьей программы Good Morning America, в которой рассказала правду о состоянии своего здоровья. "Мой рак вернулся. И вот почему я здесь. Я не думаю, что смирилась с этим. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Я напугана", - сказала актриса.

Три года назад врачи зафиксировали у 48-летней актрисы ремиссию. Шеннен Доэрти всегда откровенно делилась с подписчиками о своей болезни, документируя свою битву с раком в социальных сетях.

Однако в этот раз актриса предпочла молчать о своем диагнозе, чтобы вернуться к работе на съемочной площадке перезагрузки культового сериала "Беверли Хиллз". Доэрти также сказала, что она никому не рассказывала о своем вернувшемся раке, потому что хотела доказать, что она все еще способна работать.