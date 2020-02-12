"Почему так красиво?": Тина Кароль восхитила поклонников изысканным образом в Instagram (фото)

Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.

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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

На фото певица изображена в платье с декольте во время нанесения макияжа. Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

"Почему так красиво?!", "Сногсшибательная!", "Боже мой, самая красивая", - написали ей поклонники.