"Почему так красиво?": Тина Кароль восхитила поклонников изысканным образом в Instagram (фото)
12:00, 12 февраля 2020Звезды
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Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.
На фото певица изображена в платье с декольте во время нанесения макияжа / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.
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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.
На фото певица изображена в платье с декольте во время нанесения макияжа. Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.
"Почему так красиво?!", "Сногсшибательная!", "Боже мой, самая красивая", - написали ей поклонники.
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