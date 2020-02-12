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"Почему так красиво?": Тина Кароль восхитила поклонников изысканным образом в Instagram (фото)

12:00, 12 февраля 2020
Звезды
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На фото певица изображена в платье с декольте во время нанесения макияжа / Instagram Тина Кароль

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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

На фото певица изображена в платье с декольте во время нанесения макияжа.  Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

"Почему так красиво?!", "Сногсшибательная!", "Боже мой, самая красивая", - написали ей поклонники. 

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Теги: #певица#Тина Кароль