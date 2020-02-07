В Букингемском дворце официально подтвердили дату свадьбы принцессы Беатрис
Свадьба принцессы Беатрис состоится 29 мая в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса.
Об этом говорится в сообщении на официальных страницах королевской семьи Британии в соцсетях.
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Принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю и герцогини Йоркской, выйдет замуж за итальянского застройщика Эдоардо Мапелли Моцци, в часовне, пропитанной королевской историей.
После богослужения в саду Букингемского дворца будет устроен приватный прием, организованный королевой Елизаветой ІІ.
Букингемский дворец сегодня утром опубликовал заявление, подтверждающее детали после широко распространенных предположений о планах пары.
В заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Royal Family, говорится: «Свадьба Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис и г-на Эдоардо Мапелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая 2020 года. Пара обручилась в Италии в сентябре 2019 года.
Ее Величество Королева любезно дала разрешение на проведение церемонии в Королевской часовне, во дворце Святого Джеймса.
За церемонией последует частный прием от Королевы в садах Букингемского дворца».
The wedding of HRH Princess Beatrice of York and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi will take place on Friday 29 May 2020. The couple became engaged in Italy in September 2019. The Queen has kindly given permission for the ceremony to take place at The Chapel Royal, St James’s Palace. The ceremony will be followed by a private reception, given by The Queen, in the gardens of Buckingham Palace. Image: © Princess Eugenie
Стоит отметить, что в этой часовне состоялось несколько королевских свадеб, в том числе свадьба королевы Виктории и принца Саксен-Кобургского Альберта в 1840 году.
В 1893 году в часовне поженились тогдашний герцог Йоркский, нынешний дедушка королевы и принцесса Виктория Мария из Тек (позже король Георг V и королева Мария).
Принц Джордж был крещен в Королевской часовне в 2013 году на церемонии, на которой присутствовали четыре поколения королевской семьи, в том числе королева, принц Чарльз и герцог Кембриджский.
Скорее всего Беатрис и Эдоардо хотят, чтобы их брак был «сдержанным» и без фанфар, которые окружали свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбанка.
Напомним, предыдущие три королевские свадьбы были в Виндзоре. Сестра Беатрис, принцесса Евгения, вышла замуж в часовне Святого Георгия в 2018 году с приемом в замке.
По сообщениям СМИ, сестры Йоркские намерены сделать шаг вперед и взять на себя больше ответственности в королевской семье после ухода их отца на пенсию и ухода Сассексов.