В Букингемском дворце официально подтвердили дату свадьбы принцессы Беатрис

После богослужения в саду Букингемского дворца будет устроен приватный прием, организованный королевой Елизаветой ІІ.

Свадьба принцессы Беатрис состоится 29 мая в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса.

Об этом говорится в сообщении на официальных страницах королевской семьи Британии в соцсетях.

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Принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю и герцогини Йоркской, выйдет замуж за итальянского застройщика Эдоардо Мапелли Моцци, в часовне, пропитанной королевской историей.

После богослужения в саду Букингемского дворца будет устроен приватный прием, организованный королевой Елизаветой ІІ.

Букингемский дворец сегодня утром опубликовал заявление, подтверждающее детали после широко распространенных предположений о планах пары.

В заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Royal Family, говорится: «Свадьба Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис и г-на Эдоардо Мапелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая 2020 года. Пара обручилась в Италии в сентябре 2019 года.

Ее Величество Королева любезно дала разрешение на проведение церемонии в Королевской часовне, во дворце Святого Джеймса.

За церемонией последует частный прием от Королевы в садах Букингемского дворца».

Стоит отметить, что в этой часовне состоялось несколько королевских свадеб, в том числе свадьба королевы Виктории и принца Саксен-Кобургского Альберта в 1840 году.

В 1893 году в часовне поженились тогдашний герцог Йоркский, нынешний дедушка королевы и принцесса Виктория Мария из Тек (позже король Георг V и королева Мария).

Принц Джордж был крещен в Королевской часовне в 2013 году на церемонии, на которой присутствовали четыре поколения королевской семьи, в том числе королева, принц Чарльз и герцог Кембриджский.

Скорее всего Беатрис и Эдоардо хотят, чтобы их брак был «сдержанным» и без фанфар, которые окружали свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбанка.

Напомним, предыдущие три королевские свадьбы были в Виндзоре. Сестра Беатрис, принцесса Евгения, вышла замуж в часовне Святого Георгия в 2018 году с приемом в замке.

По сообщениям СМИ, сестры Йоркские намерены сделать шаг вперед и взять на себя больше ответственности в королевской семье после ухода их отца на пенсию и ухода Сассексов.