"Вышла в лифчике на сцену": Каменских раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд (фото)
20:46, 07 февраля 2020Звезды
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Настя вышла на сцену в очень откровенном костюме: верх напоминал нижнее белье, низ оголял бедра певицы.
Настя Каменских вышла на сцену в очень откровенном костюме / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских часто выступает в эпатажных нарядах, но порой костюмы певицы вызывают серьезные вопросы у поклонников.
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Так, под новым снимком артистки в Instagram разгорелся нешуточный спор.
Настя вышла на сцену в очень откровенном костюме: верх напоминал нижнее белье, низ оголял бедра певицы.
"Какой-то лиф странный", "Некрасиво", "Вышла в лифчике на сцену", "Сейчас непонятно что поют, зато полуголые на сцене, это аж противно", - написали певице в комментариях.
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