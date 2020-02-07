цей матеріал доступний українською

"Вышла в лифчике на сцену": Каменских раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд (фото)

20:46, 07 февраля 2020
Звезды
536 0
Настя Каменских вышла на сцену в очень откровенном костюме / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских часто выступает в эпатажных нарядах, но порой костюмы певицы вызывают серьезные вопросы у поклонников.

Читайте также"Секс!": MARUV в красном белье завела сеть (фото)

Так, под новым снимком артистки в Instagram разгорелся нешуточный спор.

Настя вышла на сцену в очень откровенном костюме: верх напоминал нижнее белье, низ оголял бедра певицы. 

"Какой-то лиф странный", "Некрасиво", "Вышла в лифчике на сцену", "Сейчас непонятно что поют, зато полуголые на сцене, это аж противно", - написали певице в комментариях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских