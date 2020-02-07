"Вышла в лифчике на сцену": Каменских раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд (фото)

Настя вышла на сцену в очень откровенном костюме: верх напоминал нижнее белье, низ оголял бедра певицы.

Украинская певица Настя Каменских часто выступает в эпатажных нарядах, но порой костюмы певицы вызывают серьезные вопросы у поклонников.

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Так, под новым снимком артистки в Instagram разгорелся нешуточный спор.

Настя вышла на сцену в очень откровенном костюме: верх напоминал нижнее белье, низ оголял бедра певицы.

"Какой-то лиф странный", "Некрасиво", "Вышла в лифчике на сцену", "Сейчас непонятно что поют, зато полуголые на сцене, это аж противно", - написали певице в комментариях.