Обувь без каблуков и экокожа: чем запомнился Ukrainian Fashion Week в Киеве (видео)

На неделе моды свои коллекции представили начинающие дизайнеры.

В Киеве завершилась Украинская неделя моды, которая длилась 5 дней. Свои коллекции показали десятки дизайнеров, большинство из которых – малоизвестные.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На подиуме были продемонстрированы тенденции моды: обувь без каблуков, пастельные тона, облегающие юбки, экокожа и танцы на подиуме.

Как отметила дизайнер Юлия Магдич, модными являются активный красный цвет, а также фисташковый, ментоловый, грязный зеленый с голубым – то есть все оттенки зеленого.

На этой неделе моды известные дизайнеры являются нечастыми гостями, участие принимают в основном те, кто только начал карьеру или же только выучился на кутюрье.

По словам основательницы Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской, завершили неделю моды красивым, щемящим шоу, в котором принимали участие дизайнерские бренды, изготавляющие вещи из переработанных материалов.