Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди (видео)

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье.

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенным видео.

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Модель опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье: прозрачном черном боди. Модель прикрывает грудь рукой. На шее у нее золотая цепочка. Также Ратаковски нанесла макияж в розовых тонах и распустила волосы.