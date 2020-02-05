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Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди (видео)

13:42, 05 февраля 2020
Звезды
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На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье / Instagram Эмили Ратаковски

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Модель опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье: прозрачном черном боди. Модель прикрывает грудь рукой. На шее у нее золотая цепочка. Также Ратаковски нанесла макияж в розовых тонах и распустила волосы. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски