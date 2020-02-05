Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди (видео)
13:42, 05 февраля 2020Звезды
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На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье.
На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье / Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенным видео.
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Модель опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.
На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье: прозрачном черном боди. Модель прикрывает грудь рукой. На шее у нее золотая цепочка. Также Ратаковски нанесла макияж в розовых тонах и распустила волосы.
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