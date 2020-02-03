"Переборщила": Лола из "Школы" показала себя "в стиле Тины Кароль"

Поклонникам актрисы Елизаветы Василенко, сыгравшей Лолиту "Лолу" Гавриленко в украинском сериале "Школа", больше всего понравилось платье девушки.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», порадовала поклонников новой необычной фотографией.

Фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Юная актриса отметила, что находится сейчас в Куала-Лумпур (Малайзия).

Больше всего подписчикам актрисы понравилось ее платье. Некоторые сравнили ее стиль на фото со стилем известной украинской певицы Тины Кароль:

«Платье просто бомбическое», «Лизка, тебе так идут платья, кайф», «В стиле Тины Кароль», «Переборщила».

Были и такие, кто сравнил актрису Лизу Василенко со сказочными персонажами:

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«Какая мавка лесная», «Ну просто фея. Еще б крылья сзади. И все», «Ты похожа на куклу», «Ты такая миленькая, очень похожа на диснеевскую принцессу».

Некоторые подписчики Лолы из «Школы» отметили, что девушка выглядит на 16-17 лет, хоть в действительности ей 21 год. Другие поклонники, наоборот, отметили, что на фото в платье девушка выглядит значительно старше.

«Выглядишь на 16-17, реально», «Нет, это не то. Вот когда ты ведёшь себя как мелкая, это прикольно. Без обид», «Ты беременна?».

Остальные просто восхищались фотографией Елизаветы Василенко:

«Такой я тебя и в снах не видела», «Лиза, почему мне хочется смотреть на это вечно?», «Красивый цветочек», «Лайкнул левой рукой».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Лиза Василенко шокировала своих подписчиков провокационной фотографией со своим другом. На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает с ним в бассейн. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".

Также Лола из "Школы" соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.