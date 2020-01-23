Светлана Лобода сверкнула идеальной фигурой на пляже (фото)
12:33, 23 января 2020Звезды
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Звезда вновь продемонстрировала пляжный "лук".
Лобода постит фото с отдыха / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.
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Звезда разместила пляжный снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка потрясающе выглядит: она позирует в пляжном платье-накидке, оголяющем ее сочную грудь и длинные ножки.
Дополнила образ Лобода босыми загорелыми ногами и распущенными пышными волосами.
"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.
Лобода постит фото с отдыха / instagram.com/lobodaofficial
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