Светлана Лобода сверкнула идеальной фигурой на пляже (фото)

Звезда вновь продемонстрировала пляжный "лук".

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.

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Звезда разместила пляжный снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка потрясающе выглядит: она позирует в пляжном платье-накидке, оголяющем ее сочную грудь и длинные ножки.

Дополнила образ Лобода босыми загорелыми ногами и распущенными пышными волосами.

"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.

Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.