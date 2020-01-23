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Светлана Лобода сверкнула идеальной фигурой на пляже (фото)

12:33, 23 января 2020
Звезды
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Лобода постит фото с отдыха / instagram.com/lobodaofficial

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Звезда разместила пляжный снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка потрясающе выглядит: она позирует в пляжном платье-накидке, оголяющем ее сочную грудь и длинные ножки.

Дополнила образ Лобода босыми загорелыми ногами и распущенными пышными волосами. 

"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.

Лобода постит фото с отдыха / instagram.com/lobodaofficial

Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.

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Теги: #фото#Светлана Лобода