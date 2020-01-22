София Ротару выступила в Москве (видео)

София Михайловна исполнила "Лаванду" и другие свои хиты.

В российской столице 21 января отметила юбилей супруга миллиардера, владельца компании "Ташир" Самвела Карапетяна.

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Предприниматель устроил для возлюбленной Этери праздник в окружении звезд, таких как София Ротару и Филипп Киркоров, передает Cosmopolitan.

"Вечеринку вел Андрей Малахов. На сцене перед гостями выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, а также популярные западные ретро-звезды - "Ricchi e Poveri" и Томас Андерс. София Михайловна исполнила "Лаванду" и другие свои хиты, Киркоров в том числе спел шлягер Пугачевой "Миллион алых роз", а Басков - свою "Шарманку", - пишет издание.

Предположительно, Ротару за выступление получила около 50 тысяч евро.

Напомним, в 2018 году Ротару отказалась от участия в "Песне года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Но в этом году артистка приняла участие в съемках "Песни года". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.