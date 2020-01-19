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Лобода в кружеве показала свою естественную красоту (фото)

17:06, 19 января 2020
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода, как и многие украинские знаменитости отправилась на отдых в экзотические края. Пока певица не разглашала, где именно отдыхает. Зато она с заметной регулярностью делится яркими кадрами с отпуска.

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На своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочные снимки, на которых запечатлена в шелковой кружевной рубашке и солнцезащитных очках. Артистка красиво позирует на фоне бескрайнего неба и экзотических пальм, запустив руку в растрепанные волосы.

Соблазнительный образ дополнили золотые украшения: цепочки, сережки и браслеты. На лице у певицы минимум макияжа. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода