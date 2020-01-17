"Lady in red": Светлана Лобода поразила эффектным нарядом (видео)
Lady in red ♥️ #superstar #малышкаLO
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала очередной ролик, на котором демонстрирует танцевальные движения.
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На записи артистка предстала в строгом красном костюме - расклешенных брюках, жилетке и пиджаке по фигуре. Дополнила эффектный образ "суперзвезда" красной помадой и распущенными волосами с челкой.
Наряд Лободы подчеркнул ее шикарную фигуру: даже после двух родов она в свои 37 лет может дать фору многим девочкам помладше.
"Lady in red", - подписала видеозапись Светлана.
Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.