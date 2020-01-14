Лобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.
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"А мне летать... А нам летать охота", - подписала артистка фото и сопроводила пост хештегом "лучшие друзья".
В кадре артистка предстала в черном крохотном бикини и с собранными волосами. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками и множеством украшений на шее.
Надо сказать, на фото Лобода выглядит шикарно, ее упругая грудь взволновала пользователей сети.
Ранее известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Мехико.