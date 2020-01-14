Лобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)

В кадре артистка предстала в черном крохотном бикини и с собранными волосами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

Читайте такжеВера Брежнева поделилась пляжным фото

"А мне летать... А нам летать охота", - подписала артистка фото и сопроводила пост хештегом "лучшие друзья".

В кадре артистка предстала в черном крохотном бикини и с собранными волосами. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками и множеством украшений на шее.

Надо сказать, на фото Лобода выглядит шикарно, ее упругая грудь взволновала пользователей сети.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Мехико.