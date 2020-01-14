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Лобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)

12:28, 14 января 2020
Звезды
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Лобода с другом на пляже / instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

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"А мне летать... А нам летать охота", - подписала артистка фото и сопроводила пост хештегом "лучшие друзья".

В кадре артистка предстала в черном крохотном бикини и с собранными волосами. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками и множеством украшений на шее.

Надо сказать, на фото Лобода выглядит шикарно, ее упругая грудь взволновала пользователей сети.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Мехико.

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Теги: #фото#Светлана Лобода