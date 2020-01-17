"Кровь с молоком": солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)

Свой пост артистка посвятила любимым местам на острове.

Солистка украинской группы KAZKА сейчас наслаждается отпуском на Шри-Ланке.

На странице группы в Instagram Александра Зарицкая опубликовала новое пикантное фото. На снимке улыбающаяся звезда с мокрыми волосами позирует в терракотовом купальнике.

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Свой пост артистка посвятила любимым местам на острове. В частности, место силы Александры – памятник Buduruwagala Bodisathawa Pilima. "Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку – езжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам", – посоветовала подписчикам звезда.

В комментариях фанаты певицы засыпали Зарицкую комплиментами. "Какая ты классная", "Кровь с молоком", "Вы роскошная", "Пышная красота", "Все красиво и прилично", – писали юзеры.