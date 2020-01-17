"Кровь с молоком": солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)
В рубриці «Саша-блогер» 🤣 сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 🏖 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!! ❤️
Солистка украинской группы KAZKА сейчас наслаждается отпуском на Шри-Ланке.
На странице группы в Instagram Александра Зарицкая опубликовала новое пикантное фото. На снимке улыбающаяся звезда с мокрыми волосами позирует в терракотовом купальнике.
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Свой пост артистка посвятила любимым местам на острове. В частности, место силы Александры – памятник Buduruwagala Bodisathawa Pilima. "Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку – езжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам", – посоветовала подписчикам звезда.
В комментариях фанаты певицы засыпали Зарицкую комплиментами. "Какая ты классная", "Кровь с молоком", "Вы роскошная", "Пышная красота", "Все красиво и прилично", – писали юзеры.