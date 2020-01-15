Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото)
20:57, 15 января 2020Звезды
96 0
В кадре артистка предстала в черном бикини и с распущенными волосами.
никто не паникует когда все идёт согласно плану 🌴😉 У ВАС ЕСТЬ ПЛАН НА 2020?) #hollydays #love
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует на пляже в откровенном наряде.
Читайте такжеMARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)
В кадре артистка предстала в черном бикини и с распущенными волосами. Также на певице надеты джинсовые мини-шорты и просторная белая рубашка. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками, шляпкой и множеством украшений на шее.
"Никто не паникует, когда все идёт согласно плану", - шутливо подписала она снимки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter