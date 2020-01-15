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Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото)

20:57, 15 января 2020
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует на пляже в откровенном наряде.

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В кадре артистка предстала в черном  бикини и с распущенными волосами. Также на певице надеты джинсовые мини-шорты и просторная белая рубашка. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками, шляпкой и множеством украшений на шее.  

"Никто не паникует, когда все идёт согласно плану", - шутливо подписала она снимки.

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Теги: #Лобода