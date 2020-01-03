Горячая Рианна показала округлые формы в сексуальном белье (фото)
12:04, 03 января 2020Звезды
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Звезда позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете.
Rihanna for @savagexfenty 🔥
Американская певица и создательница бренда Savage x Fenty Рианна выпустила коллекцию нового нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом.
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Об этом сообщается на странице Savage x Fenty в Instagram.
Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан страницах Рианны в Instagram, звезда позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. Кроме того, на исполнительнице надеты чулки и трусы в тон, а в руках она держит пуховик красного оттенка.
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