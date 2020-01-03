Горячая Рианна показала округлые формы в сексуальном белье (фото)

Звезда позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете.

Американская певица и создательница бренда Savage x Fenty Рианна выпустила коллекцию нового нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом.

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Об этом сообщается на странице Savage x Fenty в Instagram.

Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан страницах Рианны в Instagram, звезда позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. Кроме того, на исполнительнице надеты чулки и трусы в тон, а в руках она держит пуховик красного оттенка.