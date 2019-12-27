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Леся Никитюк предстала в эффектных нарядах (фото)

17:21, 27 декабря 2019
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Никитюк выбирает новогодний образ / Instagram Леся Никитюк

На своей странице в Instagram она опубликовала четыре фото в разных образах. Так, на первом снимке Леся предстала в экстремально коротком салатовом платье.

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На втором она продемонстрировала поклонником эффектный образ, подчеркнув декольте и продемонстрировав стройное бедро в высоком разрезе. "Изюминка" образа - блестящий низ платья (что в тренде при выборе новогоднего аутфита).

На третьей фотографии Никитюк позирует в серебристом комбинезоне, подчеркивающем ее прекрасную фигуру - стройные ножки и сочную грудь.

И четвертый образ - ведущая в ярко-розовом комбинезоне с внушительным декольте.

"Выбери Лесе платье на Новый год. 1, 2, 3, 4", - обратилась она к фанатам.

instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk

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