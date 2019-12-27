Тина Канделаки рассорила сеть своим фото с оголенным животом

Телезвезде 44 года, а выглядит она покруче многих 30-летних.

Известная российская и грузинская телеведущая Тина Канделаки опубликовала в Instagram спортивное фото, продемонстрировав накачанный пресс.

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На журналистке надеты черные брюки и черная рубашка, под низом которой - топ. Такой наряд позволяет рассмотреть животик Тины, точнее, кубики на нем.

Фотография вызвала восторг у подписчиков телеведущей: "Ооо, кубики", "Прям афиша к крутому боевику", "Главное вовремя остановиться. Оставайтесь женственной".

Есть, однако, и скептики. Они считают, что на самом деле Канделаки не такая спортивная и подтянутая, как выглядит на фото: "Ну блин, видно же, что это отфотошопленный пресс", "Это фотошоп".

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое вульгарное фото - она села на шпагат без белья.