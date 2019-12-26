Волочкова без белья продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)

Российская балерина эффектно расставила ноги.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое вульгарное фото.

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В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором она позирует в бане обнаженной. Волочкова прикрыла грудь банным веником. На ее голове - розовая смешная шляпка.

"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих... Многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений", - написала балерина.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.