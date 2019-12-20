Вслед за Кембриджами: герцогиня Корнуольская и принц Чарльз представили рождественскую открытку (фото)

Автором снимка выступил фотограф Associated Press Рамон Эспиноса.

До Рождества осталось менее недели и некоторые члены британской королевской семьи уже представили свои праздничные открытки.

Ранее мы показывали открытку герцога и герцогини Кембриджских. В этом году на снимке изображены все пятеро членов семьи: герцогиня Кэтрин, принц Уильям, старший сын принц Джордж, дочь - принцесса Шарлотта и младший сын - принц Луи. Первыми эту открытку получили кадеты Королевских ВВС, почетным командиром которых является герцогиня Кембриджская.

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Теперь открытку представили принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. Они опубликовали снимок в Instagram Кларенс-хауса, их официальной резиденции. Подпись под фото говорит: "Вот официальная рождественская открытка в этом году от принца Уэльского и герцогини Корнуольской. Снимок был сделан в Гаване во время королевского визита на Кубу в начале этого года".

Автором снимка выступил фотограф Associated Press Рамон Эспиноса.

На фото принц Уэльский постал за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 года рядом со своей женой Камиллой. Этот снимок был сделан во время их официального визита на Кубу в марте в этом году.

Тогда на улицах Гаваны принц Чарльз и Камилла осмотрели коллекцию винтажных автомобилей, которыми так славится Куба и пообщался с их владельцами. А принц поделился впечатлениями от поездки, отметив, что в этом роскошном авто стоит быть осторожным с педалями газа и тормозов.

Мировое сообщество с нетерпением ждет на рождественские открытки, которые готовят для поздравлений королевские семьи звездные семьи. Так, накануне католического Рождества британские монархи присылают политикам, друзьям и благотворительным организациям праздничные открытки со своим изображением. Кроме этого, особые снимки попадают в продажу, а все вырученные средства передают на благотворительность.

Интересно, поделятся ли своей открыткой герцог и герцогиня Сассекские в этом году? Они, напомним, поехали отдыхать в США и там планируют встречать Рождество.