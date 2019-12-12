Экс-"виагра" презентовала новый альбом (фото)
14:44, 12 декабря 2019Звезды
96 0
Исполнительница разбавила сдержанный образ выглядывающим бельем.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в Россию украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова презентовала новый альбом PROlubov.
Читайте такжеНастя Каменских показала забавное фото с тренером
На мероприятие артистка пришла в сдержанном, как для нее, наряде - черном пиджаке с поясом Chanel и брюках. Также она "засветила" кружевное белье в таком образе.
"Спасибо, что были со мной на презентации альбома PROlubov. Так высоко-высоко, что мы назвали ее "Три метра над уровнем неба». Наверное, она такой и была, возвышающей", - написала Седокова и опубликовала ряд фото с презентации.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Ранее бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко отправилась на Бали и похвасталась сексуальным снимком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter