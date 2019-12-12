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Экс-"виагра" презентовала новый альбом (фото)

14:44, 12 декабря 2019
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Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova

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На мероприятие артистка пришла в сдержанном, как для нее, наряде - черном пиджаке с поясом Chanel и брюках. Также она "засветила" кружевное белье в таком образе.

"Спасибо, что были со мной на презентации альбома PROlubov. Так высоко-высоко, что мы назвали ее "Три метра над уровнем неба». Наверное, она такой и была, возвышающей", - написала Седокова и опубликовала ряд фото с презентации.

Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova

Ранее бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко отправилась на Бали и похвасталась сексуальным снимком.

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Теги: #фото#Анна Седокова