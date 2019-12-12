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Регина Тодоренко поделилась пикантным фото с Бали

13:02, 12 декабря 2019
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Тодоренко отдыхает на Бали / instagram.com/reginatodorenko

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На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в белом купальнике. В кадре сквозь пляжный наряд Регина "засветила" сосок. 

"Погода на Бали порадовала! Проливные тропические дожди. Да, и чуть намокла", - подписала фотографию Тодоренко.

Ранее украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала в Россию, разрыдалась во время интервью с Ксенией Собчак.

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