Экс-"виагра" продемонстрировала прелести на фото
09:41, 11 декабря 2019Звезды
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На снимке поп-звезда позирует лежа, возле нее - пес, а слева - огромный букет красных роз.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Украинская певица, экс-"виагра" Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.
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Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала свою огромную грудь в тесном черном топе.
На снимке поп-звезда позирует лежа, возле нее - пес, а слева - огромный букет красных роз. Очевидно, это - подарок от ее нового любовника, 27-летнего баскетболиста Яниса Тимма.
Ранее известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков снимком в купальнике.
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