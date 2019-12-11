Экс-"виагра" продемонстрировала прелести на фото

На снимке поп-звезда позирует лежа, возле нее - пес, а слева - огромный букет красных роз.

Украинская певица, экс-"виагра" Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.

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Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала свою огромную грудь в тесном черном топе.

На снимке поп-звезда позирует лежа, возле нее - пес, а слева - огромный букет красных роз. Очевидно, это - подарок от ее нового любовника, 27-летнего баскетболиста Яниса Тимма.

Ранее известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков снимком в купальнике.