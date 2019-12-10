Регина Тодоренко показала фото в бикини
12:25, 10 декабря 2019Звезды
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Ведущая достаточно быстро пришла в форму после родов.
Тодоренко позирует без макияжа / instagram.com/reginatodorenko
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков снимком в купальнике.
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Телезвезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в сине-белом бикини. Тодоренко выбрала раздельный купальник, а дополнила пляжный "лук" соломенной шляпкой и сумочкой.
Фото было сделано на Бали. "Очень жарко", - подписала кадр Регина. Отметим, что ведущая достаточно быстро пришла в форму после родов.
Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.
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