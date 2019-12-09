Известная пышнотелая модель Эшли Грэм снялась беременной без трусов (фото)

Раскрыла Эшли и тайну пола первенца - это будет мальчик.

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм накануне родов снялась в фотосессии для журнала Vogue и назвала пол будущего ребенка.

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На своей странице в Instagram 32-летняя модель поделилась несколькими кадрами со съемок. Так, на обложке глянца она запечатлена в длинном золотом платье с плиссированной юбкой. На снимке Грэм придерживает живот руками.

На втором опубликованном фото они с мужем позируют на пляже. Эшли в одной накидке сверху и без трусов, ее муж Джастин Эрвин обнимает ее сзади.

Раскрыла Эшли и тайну пола их первенца - это будет мальчик.

Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.