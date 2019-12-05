Стало известно, почему расследование убийства Михаила Круга затянулось почти на 20 лет

После убийства люди с психическими расстройствами стали звонить в полицию и признаваться в убийстве Михаила Круга.

Расследование убийства российского шансонье Михаила Круга затянулось почти на 20 лет из-за несовершенства технологий, а также ложными показаниями от местных жителей и людей с психическими расстройствами.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области майор Алина Дубасова.

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По ее словам, в 2002 году нельзя было проверять подозреваемых на полиграфе, просматривать записи с камер наблюдения и детализировать телефонные разговоры. Кроме того, не были распространены психолого-лингвистическая и генетическая экспертизы.

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания. Помимо этого, в полицию со всей страны начали поступать признания в убийстве. Часто такие признания давали люди, страдающие психическими расстройствами. А следователи были вынуждены брать у них показания, что затягивало процесс.

Как подчеркнула Дубасова, проверялось множество версий, в том числе причастность к убийству родственников или коллег из шоу-бизнеса. Также следователи проверяли, могли ли быть убийцами маргинальные личности, ранее судимые или страдающие наркотической и алкогольной зависимостью.

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Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста.

6 августа 2019 года отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Михаила Круга и признался в убийстве артиста.

Справка:Михаил Круг - русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.