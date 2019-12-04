Лобода в мини-шортах приняла дерзкую позу на борту самолета (фото)
14:35, 04 декабря 2019Звезды
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Исполнительница шикарно выглядит в кадре.
Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial
На своей странице в Instagram опальная украинская певица Светлана Лобода похвасталась снимками, на которых запечатлена на борту роскошного самолета.
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На фото артистка вальяжно расположилась в мягком кожаном кресле, вытянув ноги на столик перед собой. На руках у нее - собачка.
В таком выигрышном ракурсе ноги Лободы смотрятся особенно эффектно - они стройные и бесконечно длинные. В кадре "суперзвезда" предстала в мини-шортах, черной водолазке и высоких сапогах.
Ранее певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.
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