Лобода в мини-шортах приняла дерзкую позу на борту самолета (фото)

Исполнительница шикарно выглядит в кадре.

На своей странице в Instagram опальная украинская певица Светлана Лобода похвасталась снимками, на которых запечатлена на борту роскошного самолета.

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На фото артистка вальяжно расположилась в мягком кожаном кресле, вытянув ноги на столик перед собой. На руках у нее - собачка.

В таком выигрышном ракурсе ноги Лободы смотрятся особенно эффектно - они стройные и бесконечно длинные. В кадре "суперзвезда" предстала в мини-шортах, черной водолазке и высоких сапогах.

Ранее певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.