56-летняя Лолита пришла в "голом" наряде на музыкальную премию (фото)

В этот раз Лола появилась на сцене в прозрачном платье надетом на черное боди.

В России телеканал Music Box собрал звезд, чтобы вручить награды в различных номинациях. Церемония состоялась в одном из банкетных залов Москвы.

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56-летняя певица Лолита Милявская предстала перед собравшимися в прозрачном комбинезоне. Она утверждает, что похудела на 10 кг.

Звезда, судя по всему, окончательно пришла в себя после расставания с пятым мужем-"нарциссом" Дмитрием Ивановым, и весь вечер подшучивала над собой и ситуацией с разводом.

"Получила премию Music Box Gold! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь Гуляев, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки - все Идеально! Спасибо!", - написала артистка на своей странице в Instagram.

Как сообщал УНИАН, певица Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину, надолго запомнится гостям фестиваля "Жара", прошедшего в 2017 году. Так, артистка во время одного из выступлений сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.