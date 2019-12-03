Надя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от образа артистки.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительным снимком.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в белом кроп-топе, мини-юбке и чулках. Рядом с ней - ее коллега Позитив. Дополнила дерзкий "лук" Дорофеева колготами в сеточку.

В кадре видна шикарная фигура Нади - подтянутый обнаженный животик и стройные ножки. Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.

Ранее во Львове отменили концерт группы «Время и Стекло», который был запланирован на 5 декабря.