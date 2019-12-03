Надя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)
11:23, 03 декабря 2019Звезды
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Поклонники, судя по комментариям, в восторге от образа артистки.
Дорофеева удивила поклонников / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительным снимком.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в белом кроп-топе, мини-юбке и чулках. Рядом с ней - ее коллега Позитив. Дополнила дерзкий "лук" Дорофеева колготами в сеточку.
В кадре видна шикарная фигура Нади - подтянутый обнаженный животик и стройные ножки. Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.
Ранее во Львове отменили концерт группы «Время и Стекло», который был запланирован на 5 декабря.
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