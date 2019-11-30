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Астафьева появилась в сексуальных чулках (фото)

11:02, 30 ноября 2019
Звезды
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instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица и звезда «Playboy» Даша Астафьева в очередной раз порадовала своих поклонников откровенными фотографиями и роскошным видом.

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В Instagram звезды появились кадры из новой фотосессии, которая прошла на фоне искусственных пещер.

Астафьева позировала фотографу, в частности, в красном корсете с черной сетчатой вставкой. Бедра звезды прикрыли матерчатым «хвостом» пламенного цвета. На ногах – черные сексуальные чулки. Яркий образ она дополнила массивными серьгами.

instagram.com/da_astafieva/

Как сообщал УНИАН, недавно Даша позировала в прозрачном плаще-дождевике, под которым не оказалось белья – ее роскошная грудь внушительных размеров попала в кадр во всей красе. Она дополнила дерзкий образ лаковыми лосинами, идеально подчеркнувшие ее фигуру и туфлями на широком каблуке.

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Теги: #фото#Даша Астафьева