Беременная пышнотелая модель Эшли Грэм полностью разделась для фото
14:43, 29 ноября 2019Звезды
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Модель не стесняется демонстрировать свою естественную красоту и несовершенную фигуру.
Эшли Грэм беременна / instagram.com/ashleygraham
Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм удивила своих фанов своеобразным поздравлением с Днем благодарения.
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На своей странице в Instagram в stories 32-летняя беременная звезда опубликовала селфи, на якрому позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой.
На фото Эшли, которая станет мамой уже в январе, продемонстрировала большой беременный живот и пожелала поклонникам счастливого Дня благодарения.
Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.
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