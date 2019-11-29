Беременная пышнотелая модель Эшли Грэм полностью разделась для фото

Модель не стесняется демонстрировать свою естественную красоту и несовершенную фигуру.

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм удивила своих фанов своеобразным поздравлением с Днем благодарения. Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула внешним видом на раритетной обложке (фото) На своей странице в Instagram в stories 32-летняя беременная звезда опубликовала селфи, на якрому позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой. На фото Эшли, которая станет мамой уже в январе, продемонстрировала большой беременный живот и пожелала поклонникам счастливого Дня благодарения. Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.

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