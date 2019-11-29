цей матеріал доступний українською

Беременная пышнотелая модель Эшли Грэм полностью разделась для фото

14:43, 29 ноября 2019
Звезды
716 0
Эшли Грэм беременна / instagram.com/ashleygraham

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула внешним видом на раритетной обложке (фото)

На своей странице в Instagram в stories 32-летняя беременная звезда опубликовала селфи, на якрому позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой.

На фото Эшли, которая станет мамой уже в январе, продемонстрировала большой беременный живот и пожелала поклонникам счастливого Дня благодарения.

Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото