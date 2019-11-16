"Как на Пугачеву похожа": Лорак удивила поклонников необычным образом Клеопатры (фото)

Ани Лорак поразила сменой имиджа на архивном фото, сделанным для шоу "Дива"

Украинская певица, сбежавшая в Россию, Ани Лорак часто делится с подписчиками Instagram новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

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В этот раз Лорак удивила архивным фото, сделанным в рамках съемок специально для ее шоу «Дива». С данной концертной программой звезда гастролировала последние несколько месяцев, периодически брав отпуск для отдыха.

В этот раз артистка решила показать на странице в Instagram снимок, на котором позировала в образе древней царицы Клеопатры.

Поклонники тут же принялись обсуждать увиденное:

«Ну какая же вы божественная! Подарили ещё один вечер любви, красоты, музыки и счастья! Спасибо,что согреваете сердца, Каролиночка, мы очень ждём вас в Украине🙏 Так хочется вас обнять! Очень скучаю», «Липецк вас ждал!», «Каролина, все классно.Но мало!! Сильно не напряглась!», «Красота!», «Ани@anilorak❤ спасибо за вчерашний вечер, за вашу энергетику, за ваш талант!!!!», «Ого как на Пугачеву похожа😉👍🏼».