Вокалист Scorpions спел в Киеве с уличным музыкантом (видео)

Музыканты исполнили знаменитую песню группы Still Loving You.

Вокалист немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в Киеве с уличным музыкантом.

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Исполнили музыканты знаменитую песню группы Still Loving You.

По словам Клауса Майне, он уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера и то, как воспринимают музыку Scorpions украинские фанаты.

Как ранее сообща УНИАН, в октябре в Киев приезжал Том Круз, он попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов.