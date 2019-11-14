Вокалист Scorpions спел в Киеве с уличным музыкантом (видео)
17:45, 14 ноября 2019Звезды
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Музыканты исполнили знаменитую песню группы Still Loving You.
По словам Клауса Майне, ему нравится атмосфера в Украине / 24smi.org
Вокалист немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в Киеве с уличным музыкантом.
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Исполнили музыканты знаменитую песню группы Still Loving You.
По словам Клауса Майне, он уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера и то, как воспринимают музыку Scorpions украинские фанаты.
Как ранее сообща УНИАН, в октябре в Киев приезжал Том Круз, он попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов.
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