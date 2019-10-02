Том Круз попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов (фото, видео)

57-летний актер приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Известный голливудский актер Том Круз попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Покатался в метро, разглядел Софию Киевскую, послушал уличных музыкантов, попрыгал на новом пешеходном мосту и наделал селфи - обязательную программу посещения украинской столицы выполнил Том Круз», - говорится в сюжете.

57-летний актер приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне советник главы государства Андрей Ермак сопровождал Круза на экскурсии в подземку.

А потом со звездой кино встретились звезды бокса - братья Кличко. Во время прогулки со старшим из них, столичным главой, Круза узнали уличные музыканты и заиграли саундтрек из самой известной его картины.

Напомним, 30 сентября Тома Круза заметили в киевском метро.