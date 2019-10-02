Том Круз попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов (фото, видео)
11:17, 02 октября 2019Звезды
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57-летний актер приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Со звездой кино встретились звезды бокса / УНИАН
Известный голливудский актер Том Круз попрыгал на столичном пешеходном мосту и послушал уличных музыкантов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Покатался в метро, разглядел Софию Киевскую, послушал уличных музыкантов, попрыгал на новом пешеходном мосту и наделал селфи - обязательную программу посещения украинской столицы выполнил Том Круз», - говорится в сюжете.
57-летний актер приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне советник главы государства Андрей Ермак сопровождал Круза на экскурсии в подземку.
А потом со звездой кино встретились звезды бокса - братья Кличко. Во время прогулки со старшим из них, столичным главой, Круза узнали уличные музыканты и заиграли саундтрек из самой известной его картины.
Том Круз прогулялся по новому пешеходному мосту в Киеве
Напомним, 30 сентября Тома Круза заметили в киевском метро.
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