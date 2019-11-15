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"Больно на это смотреть": Алле Пугачевой поставили страшный "диагноз" после концерта в Минске

06:33, 15 ноября 2019
Звезды
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Пугачевой недавно исполнилось 70 лет / instagram.com/statekremlinpalace

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Об этом он заявил в эфире радио Baltkom. По его словам, Примадонне больше не следует появляться на сцене.

Последнее выступление звезды он назвал жалким зрелищем. Аллу шатало на сцене.

"На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит. За воздух держится. Задыхается, не поет, а говорит песню", - заявил Соседов.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.

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Теги: #Алла Пугачева