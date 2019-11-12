Пономарев рассказал о дочери, которая живет за рубежом
Украинский певец Александр Пономарев, который недавно признался, в каких отношениях находится с экс-супругой Еленой Мозговой, рассказал о их общуей дочери.
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Следовательно, певец поделился, что старшая дочь Женя сейчас работает за рубежом, передает ТСН. 21-летний ребенок звездных экс-супругов проживает в Португалии. Чем занимается Евгения Пономарева артист не рассказал.
Сейчас исполнитель активно готовится к своему сольному концерту. Мероприятие состоится 16 ноября во дворце "Украина".
Впрочем, знаменитость отметил, что Евгения не сможет приехать и поддержать звездного папу. Легенда украинской сцены готовит для ценителей творчества "взрывную смесь" из симфонического оркестра, хора и впечатляющего шоу.