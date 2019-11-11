"На грани жизни и смерти": известный российский продюсер перенес сложную операцию на сердце

Сейчас знаменитость восстанавливается и готовится к новым проектам.

В конце октября 51-летний российский продюсер Максим Фадеев почувствовал себя плохо - ему понадобилась помощь медиков. Прибывшие в загородный дом артиста врачи диагностировали у него предынфарктное состояние.

Оказалось, что у знаменитости случился приступ ишемической болезни, причиной которой стало нервное истощение, передает "СтарХит".

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По словам звездного адвоката Сергея Жорина, артист находился на грани жизни и смерти. Фадееву сделали операцию на сердце. Поводом такого состоянии послужили разногласия с бывшими подопечными — Наргиз Закировой и Олегом Майами.

"То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел", - заявил Жорин.

Напомним, 30 октября Фадеев неожиданно объявил о роспуске своего продюсерского центра MALFA. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях, опубликовав видеообращение к поклонникам. В ролике Максим рассказал, что лейбл слишком разросся, в нем очень много артистов, и его работу стало невозможно контролировать. Сергей Жорин уверяет, что Фадеев вкладывал в артистов душу и немалые деньги, а у подопечных начиналась звездная болезнь.