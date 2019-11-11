"Как молоды мы были": Алла Пугачева удивила архивным фото

В кадре Примадонна выглядит шикарно, пишут в комментариях.

Известная певица Алла Пугачева радует своих фанатов свежими снимками, а в этот раз решила побаловать архивным фото.

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На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала кадр, на котором предстала в окружении двух мужчин - Михаила Шемякина и Стаса Намина.

"Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", - подписала архивную фотографию звезда.

На снимке Пугачева позирует с непривычной прической - зачесанными на одну сторону кудряшками. На ней белая блуза в горошек. Певица выглядит шикарно.

"Так идёт такая прическа", "Аллочка, вы сейчас моложе выглядите", "Вы и сейчас молоды", "Алла Борисовна с годами все краше", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.