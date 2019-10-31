Алла Пугачева попалась на фотошопе

На постерах исполнительница предстает в трех разных образах.

Известная певица Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.

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Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появились постеры киноверсии концерта Примадонны. На них звезда предстает в трех разных образах. Видно, что снимки отфотошоплены.

На первом фото Алла Борисовна кажется уж слишком молодой. Да, во многом это заслуга новой прически и макияжа, но без сильной обработки снимка не обошлось.

На втором кадре Пугачева демонстрирует не только новую прическу с челкой, но и белоснежные зубы.

Третий образ Примадонны - в молодежном образе total black - гетрах и мини-платье. Дополнила образ певица шляпкой с вуалью.

А вот снимок артистки без фотошопа, который ранее "слили" в сеть:

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.