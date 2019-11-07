Изящная Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили открытие благотворительного фонда (фото)
Королевская чета принца Уильяма и Кейт, которые недавно вернулись из официального тура Пакистаном, приступили к своим обязанностям на родине.
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Так, герцоги Кембриджские приехали в церковь St Martin-in-the-Fields, на официальное открытие благотворительного фонда National Emergencies Trust в Лондоне. Причем изначально планировалось, что мероприятие посетит только принц Уильям, но за два дня дворец подтвердил и приезд Кейт, пишет ТСН.
Целью организации станет централизованная и оперативная помощь при природных катастрофах, терактах и других чрезвычайных ситуациях.
Кейт Миддлтон появилась на публике в приталенном синем платье с широким поясом и черных лаковых туфлях. Образ она дополнила таким же черным клатчем, а бриллиантовые серьги с сапфирами завершили ее образ.
Принц Уильям же был в темно-синем костюме и голубом галстуке. У обоих на левом плече были броши в виде красного мака - символа Дня памяти павшим.
Во время своего визита принц Уильям и Кейт встретились с людьми, которые пострадали от предыдущих бедствий, в частности, во время теракта на Вестминстерском мосту в марте 2017 года и пожара в доме Grenfell Tower в июне того же года.
Напомним, во время тура Пакистаном самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом на борту едва не перевернулся.