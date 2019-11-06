Известная певица рассказала, как потеряла ребенка из-за секс-скандала

Артистка призналась, что после рождения сына они с мужем мечтали о втором наследнике.

Четыре года назад российская певица украинского происхождения Наталия Королева и ее супруг Сергей Глушко оказались в центре громкого секс-скандала. В сеть попали фото пары интимного характера, что вызвало волну критики в их адрес.

По словам Королевой, тогда на фоне сильного стресса она потеряла долгожданного ребенка, передает "СтарХит".

Она вспомнила произошедшую в 2015 году историю, когда ее муж потерял телефон и злоумышленники пытались шантажировать их, вымогая 100 тысяч долларов за сокрытие найденных в смартфоне интимных кадров. Однако артистка не пошла на поводу и стала готовиться к взрыву в прессе. Когда снимки попали в сеть, звезда подала в суд, отстаивая право на неприкосновенность частной жизни. Казалось, со временем шумиха утихла, но вскоре паре пришлось столкнуться с личной трагедией.

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"Через три года поднимается новая волна. Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", - призналась артистка в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Королева призналась, что после рождения Архипа они с мужем мечтали о втором наследнике. Много лет супруги обращались к помощи медиков, и когда певица узнала о беременности, то была на седьмом небе от счастья. "И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца", - рассказала о трагедии певица.

Напомним, в октябре 2016 года российской певице украинского происхождения Наталии Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева, СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину. Позже, в январе, Королевой позволили прилететь в Киев на похороны ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.