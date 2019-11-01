Аллу Пугачеву показали без фотошопа

Как видно на снимках, Примадонну "атаковали" многочисленные журналисты.

Известная певица Алла Пугачева вечером 2 ноября даст концерт в Беларуси в "Минск-Арене". Папарацци удалось заснять, как она прибыла в Минск.

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На фан-страницах Примадонны в Instagram появились фото, на которых она представлена не в самом лучшем свете: ее макияж, кажется, расплылся, топ помады не самый удачный, а лицо выглядит не таким идеальным, как на ранее опубликованных ею снимках.

Алла Борисовна предстала пред журналистами в ее любимом черном одеянии. Видно, что звезда устала.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.