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Маша Ефросинина показала фото в бикини

21:53, 01 ноября 2019
Звезды
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Ефросинина отдыхает с семьей / instagram.com/mashaefrosinina

Несмотря на амплуа скромницы, звезда похвасталась своим поклонникам фигурой в бикини. Снимок Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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В кадре Ефросинина позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках. Ведущая распустила волосы.

Как только телезвезда показала снимок, многие подписчики принялись его активно комментировать, восхищаясь ее фигурой. 

Ранее известная украинская ведущая Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.

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Теги: #фото