Маша Ефросинина показала фото в бикини

В кадре ведущая позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках.

Известная 40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина отдыхает вместе с семьей в Мексике. Несмотря на амплуа скромницы, звезда похвасталась своим поклонникам фигурой в бикини. Снимок Маша опубликовала на своей странице в Instagram. Читайте такжеАнна Седокова показала своего 27-летнего любовника (фото) В кадре Ефросинина позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках. Ведущая распустила волосы. Как только телезвезда показала снимок, многие подписчики принялись его активно комментировать, восхищаясь ее фигурой. Ранее известная украинская ведущая Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.

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