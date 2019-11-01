Маша Ефросинина показала фото в бикини
21:53, 01 ноября 2019Звезды
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В кадре ведущая позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках.
Ефросинина отдыхает с семьей / instagram.com/mashaefrosinina
Известная 40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина отдыхает вместе с семьей в Мексике.
Несмотря на амплуа скромницы, звезда похвасталась своим поклонникам фигурой в бикини. Снимок Маша опубликовала на своей странице в Instagram.
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В кадре Ефросинина позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках. Ведущая распустила волосы.
Как только телезвезда показала снимок, многие подписчики принялись его активно комментировать, восхищаясь ее фигурой.
Ранее известная украинская ведущая Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.
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