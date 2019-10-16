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Маша Ефросинина показала фото топлес

15:50, 16 октября 2019
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Ефросинина прекрасно выглядит / instagram.com/mashaefrosinina

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр из фотосессии для украинского Elle. На нем она позирует топлес в черных лосинах. Ефросинина сидит босиком на полу.

"Неизданное...", - подписала сексуальный и в то же время сдержанный снимок знаменитость, ведь она позирует без белья, однако ее обнаженного тела почти не видно.

Ранее экс-"виагра" Анна Седокова снялась в купальнике в Эмиратах и показала сочные прелести.

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Теги: #фото