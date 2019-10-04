Аллу Пугачеву засняли без фотошопа
Некоторые поклонники Аллы Пугачевой считают, что они раскрыли "секрет" вечной молодости Примадонны. Особенно после публикации в сети новых необработанных снимков и видео с артисткой.
Читайте такжеВ сети появилось фото игривой Аллы Пугачевой в мини-платье
Так, на фан-страницах Аллы Борисовны появились снимки, на которых многие не совсем узнают цветущую звезду. Поэтому фаны предположили, что причина ее прекрасного внешнего вида - фотошоп и удачные фильтры в соцсетях.
В объективы камер Пугачева попала во время посещения планетария. Подписчики фан-групп Примадонны поражены, как плохо она выглядит на "живых" необработанных фото. Да и одета Алла Борисовна была не в молодежное мини, а в привычный балахон. Также многие отметили бледность певицы.
"Она молодеет только у себя в Instagram? На видео бабка бабкой", "Пугачева уже не та", "Что с ней?", - пишут в комментариях.
Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не верь глазам своим!" ⠀ ⠀ Да, вы все правильно понимаете – это один из самых любимых наших экспонатов в интерактивном музее «Лунариум» ⠀ ⠀ Оптические иллюзии, эффекты, которые не поддаются объяснению – все эти научные волшебства испытали на себе Лиза и Гарри Галкины. ⠀ А еще дети сами создавали паровые облака, узнавали свой вес на других планетах, нажимали на кнопки, поворачивали рычаги и под руководством нашего научного сотрудника Михаила Смехова сделали немало открытий о том, как устроен наш мир. Удивительный мир науки, такой, от которого у всех детей на планете горят глаза. ⠀ ⠀ Хотя, почему только у детей? ⠀ Даже со взрослым здесь происходят удивительные метаморфозы: ведь можно вновь почувствовать себя ребенком-первооткрывателем 🌠 ⠀ ⠀ #московскийпланетарий #моспланетарийдетям #планетарийсемье
Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.