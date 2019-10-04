Аллу Пугачеву засняли без фотошопа

Фанаты удивлены внешним видом Примадонны без фотошопа.

Некоторые поклонники Аллы Пугачевой считают, что они раскрыли "секрет" вечной молодости Примадонны. Особенно после публикации в сети новых необработанных снимков и видео с артисткой.

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Так, на фан-страницах Аллы Борисовны появились снимки, на которых многие не совсем узнают цветущую звезду. Поэтому фаны предположили, что причина ее прекрасного внешнего вида - фотошоп и удачные фильтры в соцсетях.

В объективы камер Пугачева попала во время посещения планетария. Подписчики фан-групп Примадонны поражены, как плохо она выглядит на "живых" необработанных фото. Да и одета Алла Борисовна была не в молодежное мини, а в привычный балахон. Также многие отметили бледность певицы.

"Она молодеет только у себя в Instagram? На видео бабка бабкой", "Пугачева уже не та", "Что с ней?", - пишут в комментариях.

Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.